Ambulans uçak Seher bebek için havalandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde solunum rahatsızlığı bulunan 5 günlük bebek, ambulans uçakla Konya'ya nakledildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde "solunum distresi+ aort koarktasyonu" tanısı konulan 5 günlük bebek Seher Tokay'ın ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan ambulans uçakla Konya Şehit Hastanesine sevk edildi.