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Giriş Tarihi: 30.12.2024

Ambulansa radar cezası

İzmir’de 112 ambulansına radar cezası kesildi. 6 Kasım gecesi meydana gelen olayda hız sınırını yüzde 50 aşan ambulansa 1506 TL para cezası kesildi. Yapılan araştırmada ambulansın görev dışında olduğu tespit edildiği için cezası iptal edilmedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ambulansa radar cezası
İzmir Çiğli'de 112 ambulansına radar cezası kesildi. 6 Kasım'da gece 02.15 sıralarında meydana gelen olayda, 112 ambulansının 70 km hız sınırı olan caddede, "hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak" maddesi gereğince 1506 para cezası kesildi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaşan ceza tutanağı ambulans şoförüne iletildi. Tutanağın İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne iletilmesi istendi. Ambulans şoförünün vaka dönüşü sırasında hız sınırını aştığı ve görev süresinin sona erdiği bir anda radar denetimine takıldığı öğrenildi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Emniyet yetkilileri tarafından yapılan değerlendirmede vaka formunda belirtilen saatlerin görev dışında olduğu tespit edilmiş ve bu nedenle trafik cezası iptal edilememiştir" dedi.

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Ambulansa radar cezası
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