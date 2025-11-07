Amca katiline ibretlik ceza

İstanbul Şişli'de miras anlaşmazlığı yaşadığı amcası Taştan Karaca'yı (62) sokak ortasında silahla vurarak öldüren yeğeni Caner Karaca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Olay, geçtiğimiz 15 Mart günü, Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi.

Tamir için bir adrese giden Taştan Karaca, kapının önünde beklediği sırada yeğeni Caner Karaca'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, amcasına art arda ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı ancak daha sonra yakalandı.

Karaca, olay yerinde hayatını kaybetti. İddianamede Caner Karaca'nın amcası ile aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu vurgulandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada tutuklu Caner Karaca "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.