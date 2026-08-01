Amca-yeğen inadı binayı kestirdi

Trabzon
Hayrat'ta amca Kemal Şişik ile yeğeni Halil Şişik'in ortak olduğu 2 katlı bina, anlaşmazlık yüzünden ortadan ikiye kesildi. Binaların bu halini görenler "Karadeniz inadı bir kez daha kendini gösterdi" yorumunu yaptı. Amca Kemal Şişik eski evi yıkıp yerine yeni bina yapımı için yeğeni Halil Şişik ile konuştu. Halil Şişik izin vermeyince amca kendi arazisinde bina yaparak kendi binasına geçti. Daha sonra eski binayı yıktırıp yeni bina yapmak isteyen Halil Şişik ise amcasıyla konuştu. Ancak bu kez de amca teklifi reddetti. Duruma sinirlenen Halil Şişik, amcasıyla ortak olduğu baba evini ortadan kestirdi.