Haberler Yaşam Haberleri “Amcamlara gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı: Görme engelli 15 yaşındaki Hiranur'dan bir haftadır haber yok
Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:08

“Amcamlara gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı: Görme engelli 15 yaşındaki Hiranur'dan bir haftadır haber yok

Adana'da kardeşlerine “Amcamlara gidiyorum” diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Hiranur Sütçü kayıplara karıştı. Kızlarının görme engelli olduğunu ifade eden baba Adem Sütçü (34), “Kızım 24 Temmuz’da evden ayrıldı bir daha geri dönmedi. Kızım görme engelli ama çok az görüyor. Hayatından endişe ediyorum. Görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık adına emniyet güçlerine haber vermesini istiyorum” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Amcamlara gidiyorum diyerek evden çıkmıştı: Görme engelli 15 yaşındaki Hiranur’dan bir haftadır haber yok
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Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi 3003 Sokak'ta oturan Hiranur Sütçü, anne ve babasının hastanede bulunduğu sırada evde bulunan küçük kardeşlerine "Ben amcamlara gidiyorum" diyerek çıktı. Eve gelen aile kızlarının amcalarına gitmek için evden ayrıldığını öğrendi. Bunun üzerine baba Adem Sütçü, kardeşlerini aradı ancak kızının gitmediğini öğrendi. Aile, polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Kızının hayatından endişe ettiğini dile getiren Adem Sütcü, "Hem biz hem de emniyet kızımı her yerde arıyor. Ama bugüne kadar kendisini bulamadık. Çok korkuyoruz. Kızımın neden gittiğini bilmiyoruz. Kullandığı telefonu arıyoruz ama kapalı. Kızımı görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık adına polise haber vermelerini istiyorum" diye konuştu.

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“Amcamlara gidiyorum” diyerek evden çıkmıştı: Görme engelli 15 yaşındaki Hiranur'dan bir haftadır haber yok
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