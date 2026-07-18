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Giriş Tarihi: 18.07.2026 10:57

Amcasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen feci kazada, amcasının kullandığı pikabın altında kalan Abdulkadir Yakışık (10) yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Amcasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Yakışık yönetimindeki 31 ANM 401 plakalı pikapla ailesiyle birlikte piknik yapmak için Millet Bahçesi'ne geldi. Aracını park ettiği sırada büyük bir facia yaşandı. Bu esnada aracın arkasında bulunan sürücünün 10 yaşındaki yeğeni Abdulkadir Yakışık, pikabın altında kaldı. Çocuğun aracın altında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Abdulkadir Yakışık'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Abdulkadir Yakışık, doktorların burada tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri, pikabı kullanan amca Halil Yakışık'ı gözaltına alındı.

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#ŞANLIURFA #EYYÜBİYE

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Amcasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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