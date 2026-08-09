Ameliyat masasından çıktı, borç batağına sürüklendi

Ankara'da yaşayan Muammer Özçelik (64), geçireceği ağır ameliyattan önce mobilya imalat fabrikasında çalışarak geçimini sağlıyordu. Riskli ameliyat nedeniyle endişeye kapılan Özçelik; "Çocuğuma borç bırakmayayım" düşüncesiyle internetteki yatırım reklamına yöneldi. Özçelik, yüksek kazanç vaadiyle yaklaşık 500 bin lirasını kaybetti.

"ÖLÜRSEM ÇOCUĞUMA BORÇ KALMASIN" DİYE DÜŞÜNDÜ

Ağır bir ameliyat geçiren Muammer Özçelik; reklamda ünlü bir televizyoncunun görüntüsünün kullanıldığını ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım yapmaya yönlendirildiğini belirterek; "Olur ya bir şey olur, ameliyattan çıkamam. Arkada borç bırakmayayım diye borcu kapatmak için yöntem aradım. Çocuğuma kalmasın borcum, evim çocuğumun üstüne olsun istedim."

REKLAMLA BAŞLADI, TELEFON TRAFİĞİYLE DEVAM ETTİ

Özçelik'i reklama tıkladıktan sonra kendisini telefonla arayan kişiler, daha sonra onu farklı kişilerle görüştürdü. Görüşmelerin ardından kendisine yatırım yapması ve daha fazla para göndermesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu belirten Özçelik, süreç içerisinde banka hesaplarının da ekran paylaşımı yoluyla karşı tarafça görüldüğünü ve yönlendirildiğini öne sürdü. Özçelik, kendisine bir yatırım uygulaması indirildiğini ve burada yatırdığı paranın değer kazandığının gösterildiğini ifade etti. Ancak iddiaya göre ekranda görünen kazançların ardından para çekmek isteyen Özçelik'ten yeni ödemeler talep edildi.

"HESABIMDA 1,7 MİLYON LİRA VAR DEDİLER"

Özçelik, kendisine uygulama üzerinden yüksek miktarda kazanç elde ettiği izleniminin verildiğini belirtti. İddiasına göre; para çekmek istediğinde ise bu kez 'sigorta' adı altında yeni bir ödeme yapılması gerektiği söylendi. Özçelik, "Bir konferans uygulamasından konuştuk. İçeride biriken paran 1,7 milyon dediler. Bunu çekebilmen için 300 bin lira daha sigorta parası yatırman gerekiyor dediler" ifadelerini kullandı. Bu aşamada artık elindeki paranın tükendiğini belirten Özçelik, borçlanarak para göndermeye devam ettiğini söyledi.

BORÇ KAPATMAK İÇİN KREDİ ÇEKTİ, KENDİSİNİ BORÇ İÇİNDE BULDU

Şikayet dilekçesinde yer alan anlatıma göre Özçelik, başlangıçta kendi hesabındaki paraları gönderirken daha sonra parasının bitmesi üzerine kredi kullanarak da ödeme yaptı. Özçelik, "Savcılığa sunulan banka hesap hareketlerinde, çeşitli tarihlerde farklı kişi ve hesaplara yapılan para transferleri ile kredi kullanımlarının yer aldığı görülüyor" dedi. Dilekçede şüpheli olarak çeşitli kişilerin isimleri yer alırken, ayrıca kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerden de şikayetçi olunduğu belirtti.

"EKMEK PARAM BİLE KALMADI"

Maddi kaybının ardından hayatının tamamen değiştiğini ve yaşadıklarını uzun süre kimseye anlatamadığını belirten Özçelik; "500 bin liram gitti. Benim ekmek param bile kalmadı. Otobüse bile eksiye düşerek kredi kartıyla biniyorum. Kimseye bir şey diyemedim. Ne olacağını, ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresizim." dedi.

SAVCILIĞA BAŞVURDU: "BÜTÜN DELİLLERİM MEVCUT"

Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayetçi olan Özçelik; para transferlerine ilişkin banka kayıtlarını delil olarak sunduğu dilekçesinde olayın bilişim ve banka aracılığıyla dolandırıcılık olduğunu belirtti. Şikayet dilekçesinde olay tarihleri 25 Mart 2026 ile 8 Nisan 2026 arasındaki dönem olarak gösterilirken, banka hesap hareketlerinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen transferler ve kredi kullanımları da yer alıyor. Özçelik şimdi hem kaybettiğini öne sürdüğü parasının izini sürüyor hem de kendisini bu sürece dahil eden kişilerin ortaya çıkarılmasını bekliyor.