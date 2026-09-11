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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Ameliyat sırasında stres iyileşmeyi geciktiriyor

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Ameliyat sırasında stres iyileşmeyi geciktiriyor
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Zihinleri ameliyata hazırlamak, fiziksel hazırlık kadar önemli. Yeni bir araştırmaya göre, büyük bir ameliyata hazırlanırken iyileşme için zihinsel hazırlık da ihmal edilmemeli. Ciddi bir ameliyat öncesinde hastaların ruh sağlığının ele alınmaması, özellikle ileri yaştaki hastalarda iyileşmelerini sekteye uğratabilir. JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmayı yapan Joanna Abraham "Ameliyat stresi, kaygı ve depresyon belirtilerini kötüleştirip hastaların iyileşmesini ve genel sağlık durumunu etkileyebilir" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Ameliyat sırasında stres iyileşmeyi geciktiriyor
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