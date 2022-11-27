Ameliyata girip dikiş atmış

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıttığı devlet hastanesi doktorlarının yanında işi öğrenme bahanesiyle ameliyatlara katılan ve şikayet üzerine tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı. Buna göre, 25 yaşında olduğunu söyleyen ancak 20 yaşında olduğu belirlenen Özkiraz'ın yalanlar zinciri, üniversite sınavında başarısız olmasıyla başladı. Tıp okumasını isteyen ailesine Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandığını söyleyen Özkiraz, önce sahte sınav sonuç belgesi hazırlayıp ailesine gösterdi.Ardından sahte öğrenci kimlik kartı, sahte hastane personel kimlik kartları bastırdı. Kartlara adını 'Ayşem' olarak yazdıran Özkiraz, ifadesinde hastanede nasıl çalıştığını ise şöyle anlattı: "2021'de annem hastalanınca gittiğimiz Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde acil doktoru N.Ö.'ye kendimi doktor olarak tanıttım. Annemi muayene ettirdim. Sonra da birkaç kez daha acile gidip, orada vakit geçirmek istediğimi söyledim. Doktor F.Ç. izin verdi. Boynuma, medikalciden aldığım stetoskop da taktım. Doktor koltuğuna da oturdum. Hasta muayene etmedim ama muayeneleri izledim. Daha sonra, çocuk cerrahı M.K.'nın odasına gidip, kendimi Çapa Tıp Fakültesi mezunu doktor olarak tanıttım. Muayenelere katıldım. Ameliyattan sonra dikiş işlemi yaptım" dedi. Özkiraz'ın evinde kimliklerin yanı sıra, ameliyathanede çektirdiği fotoğraflar ve Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitirdiğine dair sahte plaket de bulundu.