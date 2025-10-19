Ameliyatta akciğeri yırtılan kadının mezarı açılacak: “Annem, doktor hatasından öldü”

Kronik kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle yıllarca diyaliz makinesine bağlı yaşayan 70 yaşındaki Firdevs Polat'ın özel bir diyaliz merkezinde rutin diyaliz seansı sırasında tansiyonu düşünce 112 ekibi tarafından iki ay önce hastaneye sevk edildi. Firdevs Polat iki hafta yoğun bakım servisinde kaldı. Nefroloji Servisi'nde yatan başka bir hastanın yakını, servis çalışanlarını şikayet edince Prof. Dr. Ö.U., bu şikayetin Firdevs Polat'ın yakınları tarafından yapıldığını düşünerek kızı ile oğlunu odasına çağırdı. Prof. Dr. Ö.U., serviste boş yatak olmadığını belirterek hastanın özel diyaliz merkezine götürülmesini istedi. Ancak hasta, anjiyo yapılması için aynı hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Servisi'ne gönderildi.Burada Dr. G.G. gözetimindeki asistan doktorlar, çalışır durumda olan geçici kateter yerine hastaya kalıcı kateter takılmasına karar verdi. İlk kateter takılması başarısız olunca bir gün sonra ikinci kateter takılması planlandı. Yaklaşık 20 dakikalık bir işlem olmasına rağmen ikinci kateter takılma operasyonu çok uzun sürdü. Hayatını kaybeden ve kayıtlara 'doğal ölüm' olarak geçen Firdevs Polat, ceset torbasına konularak morga götürüldü.

ARTER KESİSİ DEĞİL AKCİĞERİ YIRTMIŞLAR

Ailenin iddiasına göre Firdevs Polat'a otopsi yapılmamıştı. Boyun bölgesinde ikinci operasyonla ilgisi olmayan morluk, yırtılma ve dikiş izleri vardı. Aile Firdevs Polat'ın 'kalp durması' sonucu vefat etmediğini ve ölüm saatinin kayıtlara yanlış yazıldığını öne sürdü. Vefat eden Firdevs Polat'ın oğlu Mikail Polat savcılık şikâyetinde, "Hemşire olan ablam, annemin cenazesine gelen servis doktoru G.G.'ye ölüm sebebini sordu. Doktor da 'bizim çocuklar (asistanlar) beni beklemeden yapmışlar. Arter kesisi değil akciğeri yırtmışlar. Arter kesisi olsaydı ben ameliyathaneden çıkarmaz kurtarırdım' demiştir. Babam Mecit Polat da bu doktora 'sizi şikâyet edeceğim' deyince 'amca ben bir şey yapmadım. Asistan beni beklemeden kendi kafasına göre yapmış. Beni de mi şikâyet edeceksin?' diye konuşmuştur. İkinci katetere onay vermediğimiz halde annemin akciğerini ve ana arter damarlarını kesip kan kaybından ölümüne neden olan ve ceset torbasına koydukları annemin yüzünü değişik bahanelerle bize göstermek istemeyen doktorlardan şikâyetçiyim" dedi.

KABRİ AÇILARAK OTOPSİ YAPILSIN

Savcılığa ikinci bir şikâyet dilekçesi veren Firdevs Polat'ın diğer oğlu Mustafa Polat da, "Babam ve ben bilgilendirilmeden kardiyak riski yüksek anneme gereksiz cerrahi işlem yapılmıştır. Annemin kalp yetmezliği olmasına rağmen kısa aralıkla çalışır durumdaki geçici kateter çıkartılıp kalıcı kateter takılmasına karar veren, ölüm sonrası zorunlu otopsi işlemini yapmayan, bizim incelememizi engellemek için kapının önüne 3 güvenlik görevlisi koyarak bedenini ceset torbasına koyan ve ölüm saatini kayıtlara farklı yazan doktor ve diğer kişilerden şikâyetçiyim" dedi. Firdevs Polat'ın yakınları, suç duyurusu dilekçelerinde annelerine otopsi yapılması için gerekli görüldüğü takdirde kabrinin tekrar açılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istedi. Dilekçede doktorların ihmali davranışla kasten öldürme, delilleri gizleme ya da değiştirme ve görevi kötüye kullanma suçlarından dava açılarak yargılanmaları talep edildi.