Amirine saldıran işçiye tazminat yok

Çalıştığı işyerinde adil davranılmadığını öne sürerek vardiya amiriyle yumruk yumruğa kavga eden 23 yıllık işçi, iş akdinin tazminatsız feshedilmesinin ardından açtığı davada umduğunu bulamadı. Bir fabrikada 23 yıl çalışan K.L, vardiya amiriyle yaşadığı kavganın ardından amirine fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Kavgaya karışan vardiya amirinin de iş akdi tazminatsız feshedildi. İş Mahkemesi'ne başvuran K.L, vardiya düzeninde adil davranılması yönündeki talebini dile getirdiğini, ancak amirinin kendisine hakaret ettiğini, tehditkâr tavırlarla üzerine yürüdüğünü ve maket bıçağı çekerek saldırmaya çalıştığını iddia etti.

Amirine yönelik herhangi bir hakaret veya küfürde bulunmadığını belirten K.L, kıdem ve ihbar tazminatının işverenden tahsil edilmesini talep etti. İş Mahkemesi, işverenin haklı nedenle fesih iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verdi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi; davacının amirinin sırtına vurduğunu, bu eylemin İş Kanunu kapsamında "sataşma" niteliğinde olduğu vurgulayarak; işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğunu belirtti. İş Mahkemesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etmesini hukuka aykırı bularak işverenin istinaf başvurusunu kabul etti. Temyiz edilen dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onayarak kararı kesinleştirdi.