Amiriyle kavga etti, 23 yıllık tazminatını kaybetti! Yargıtay’dan emsal karar: "Amirine saldıran işçiye tazminat yok"

Aynı fabrikada 23 yıl çalışan K.L., vardiya amiriyle yaşadığı kavganın ardından amirine fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Kavgaya karışan vardiya amirinin de iş akdi tazminatsız feshedildi. Bunun üzerine İş Mahkemesi'ne başvuran K.L., iş sözleşmesinin haksız yere sona erdirildiğini ve feshe dayanak gösterilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Mahkemeye sunduğu dilekçede, amirine yönelik herhangi bir hakaret veya küfürde bulunmadığını belirten K.L., yalnızca vardiya düzeninde adil davranılması yönündeki talebini dile getirdiğini öne sürdü. Buna karşılık amirinin kendisine hakaret ettiğini, tehditkâr tavırlarla üzerine yürüdüğünü ve maket bıçağı çekerek saldırmaya çalıştığını iddia etti. Olayın diğer çalışanların müdahalesiyle büyümeden önlendiğini, yaşananlara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü belirten K.L., kıdem ve ihbar tazminatının işverenden tahsil edilmesini talep etti.

YEREL MAHKEME İŞÇİYİ HAKLI BULDU

Mahkemede savunma yapan işveren vekili ise K.L.'nin iş sözleşmesinin, vardiya amiriyle yaşadığı sözlü ve fiziki kavga nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini belirtti. Olayın şirket yönetimine bildirilmesinin ardından disiplin kurulunun toplandığını ifade eden işveren, olayla ilgili tutanaklar ile tarafların yazılı ve sözlü savunmalarının değerlendirildiğini kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda hem K.L. hem de vardiya amirinin iş akitlerinin haklı nedenle ve tazminatsız olarak feshedildiğini savunan işveren vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etti. Davaya bakan İş Mahkemesi, dosyadaki kamera kayıtlarının kavganın nasıl başladığını ve ilk fiziki müdahaleyi hangi tarafın gerçekleştirdiğini açık biçimde ortaya koymadığını değerlendirdi. Tanık beyanlarının da olayın başlangıcını kesin olarak aydınlatmadığını belirten mahkeme, işverenin haklı nedenle fesih iddiasını ispatlayamadığı sonucuna vardı. Bu gerekçeyle mahkeme, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne karar verdi.

İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Dosyayı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, davacının vardiya amiriyle yaşadığı sözlü tartışma sırasında fiziki müdahalede bulunduğunun tanık anlatımlarıyla sabit olduğunu belirledi. Kararda, davacının amirinin sırtına vurduğu ve bu eylemin İş Kanunu kapsamında "sataşma" niteliğinde olduğu vurgulandı. Mahkeme, işveren açısından haklı fesih koşullarının oluştuğunu belirterek, İş Mahkemesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etmesini hukuka aykırı buldu. İşverenin istinaf başvurusunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak davanın reddine hükmetti.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından incelendi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onayarak kararı kesinleştirdi. Emsal nitelik taşıyan kararla birlikte, iş yerinde amirine veya çalışma arkadaşına fiziki saldırıda bulunan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı almadan işten çıkarılabileceği bir kez daha ortaya konuldu.