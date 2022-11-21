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Giriş Tarihi: 21.11.2022 15:46 Son Güncelleme: 21.11.2022 15:49

Amsterdam Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Amsterdam’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Amsterdam gezilecek yerler araştırması ile bu şehirde nereleri görmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Amsterdam'da gezilecek yerler oldukça fazladır. Bu nedenle Amsterdam'da kaç gün kalmalı planını dikkatli yapmanız gerekir. Ayrıca Amsterdam'ın neyi meşhur diye araştırdığınızda daha bilinçli bir gezi planı yapabilirsiniz. Mevsimsel şartları dikkate alıyorsanız da Amsterdam'a kışın gidilir mi araştırması yapabilirsiniz. Amsterdam 1 günde gezilir mi sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Amsterdam Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Amsterdam’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Amsterdam gezilecek yerler araştırmasını gezi rehberleri ya da internet üzerinden yapabilirsiniz. Amsterdam'da gezilecek yerler turistik ve doğal alanlardan oluşur. Gezi rehberi araştırmanızda Amsterdam'ın neyi meşhur sorusuna da yoğunlaşabilirsiniz. Bunun yanında Amsterdam'da kaç gün kalmalı ya da Amsterdam 1 günde gezilir mi kararını vermeniz de sizlere fayda sağlayacaktır. Ayrıca Amsterdam'a kışın gidilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Amsterdam Gezilecek Yerler

Amsterdam'da çok sayıda gezilecek yer vardır. Bunların başında Amsterdam şehir turu gelir. Amsterdam şehrinin hemen girişinde kocaman harflerle "Amsterdam" yazısının yazılı olduğunu görebilirsiniz. Bu yazının önünde fotoğraf çektirmek, şehre gelenler için gelenek haline gelmiştir.
Şehrin ortasından Venedik benzeri bir kanal geçer. Burada cazip fiyatla kanal turu yapabileceğiniz işletmeler vardır. Kanal turu esnasında şehrin muhteşem mimarisi hakkında da bilgi elde edebilirsiniz. Şehir gezisi esnasında kanal turunu organize eden işletmelerin de tanıtım ve rehberlik hizmetinin olduğunu görebilirsiniz.

Şehirde görmeniz gereken yerlerden biri de Değirmenler Kasabası'dır. Şehre çok yakın bir bölgede bulunan Değirmenler Kasabası, su değirmenleri ve kaşar peyniri işletmelerinin bulunduğu bir yerdir. Hollanda, değirmenleri ve takunyaları ile meşhurdur. Bu kasabada bulunduğunuz esnada taze kaşar peyniri ve takunya atölyelerini de görebilirsiniz. Aynı zamanda sevdikleriniz için de küçük hediyeler alabilirsiniz.
Amsterdam'da olduğunuz süre içerisinde görmeniz gereken yerlerden biri de Van Gogh Müzesi'dir. İçerisinde olağanüstü güzellikte tablo ve eserlerin varlığını görebilirsiniz. Bu müzeyi gezmek için en az 2 saatinizi ayırmanızı tavsiye ediyoruz.

Amsterdam 1 Günde Gezilir Mi, Kaç Gün Gerekli?

Amsterdam'ı tam anlamıyla gezmek istiyorsanız en az 3 günlük bir gezi programı yapmanız daha mantıklı olacaktır. Tabi zaman planlamanız 1 gün ile kısıtlı ise mümkün olduğu kadar sıkıştırılmış bir program yapmanız gerekir. Gezi programına genel anlamda doğal güzellikleri ve şehir görsel alanlarını ilave etmeniz daha uygun olacaktır.

Amsterdam'a Kışın Gidilir Mi?

Amsterdam gezi planlamasında dikkate almanız gereken hususlardan biri de geziye ne zaman gideceğinizdir. Amsterdam ve doğal olarak Hollanda, yılın her mevsimi yağış alan bir bölgedir. Bu bölgede yaşayan insanların ellerinde şemsiye ile dolaştıklarını görebilirsiniz. Hava açık dahi olsa dakikalar içerisinde yağmur yağabilir. Kış döneminin soğuk geçtiği ülkeye olan gezi planınızı yaz döneminde yapmanız daha uygun olacaktır. Kış döneminde bu şehre gidiyorsanız da sert kış şartları ile karşılaşmayı göze almalısınız.

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Amsterdam Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Amsterdam’da Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?
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