Anadolu Adliyesi’nde dolandırıcı avukata suç üstü operasyon!

İddiaya göre, cezaevinde "dolandırıcılık" suçundan hükümlü bulunan sevgilisini tahliye ettirmek isteyen Yasemin B., İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Serkan Korkmaz ile anlaştı. Vekaletname vermeden danışmanlık almaya başlayan Yasemin B., kısa süre içerisinde büyük bir dolandırıcılığın mağduru oldu. Avukat Serkan Korkmaz, 16 Haziran 2025'te sahte tahliye evraklarıyla Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Cezaevinde de durmayan avukat cezaevinde bulunan mahkum Ferhat S.'ye tahliye edeceğine dair sözler verdi. Tahliye olan Korkmaz, Ferhat S.'nin ailesinden, müştekilere verileceği iddiasıyla 1 milyon 300 bin lira aldı. Bu parayı 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne yatırdığına dair sahte evraklar düzenleyen Korkmaz, belgeleri aileye gösterdi. Ancak müştekilerden 600 bin TL daha para talep edilmesi üzerine dolandırıldıklarını anlayan aile savcılığa başvurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Korkmaz, adliyede para aldığı sırada polis ekiplerince ikinci kez suçüstü yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

13 MİLYON 500 BİN ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Serkan Korkmaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serkan Korkmaz hakkında 3 mağdura yönelik "kendisini kamu görevlisi/banka çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 45 bin gün karşılığı 13 milyon 500 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti. Kararda ayrıca sanığın 2 yıl süreyle avukatlık hak ve yetkilerini kullanmasının kısıtlanmasına hükmedildi.