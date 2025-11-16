Anadolu beyaz gelinliği giydi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den, karla karışık sağanak beklenen 23 il için "sarı" kodlu uyarı verilmişti. Hava sıcaklığının düştüğü illerde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Bazı illerde zor anlar yaşanırken bazı vatandaşlar ise kar yağışının keyfini çıkardı.Kapadokya'daki peribacaları, karla kaplanarak büyülü bir atmosfere büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, kar yağışının tadını çıkardı.Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde vatandaşlar hayvanlarını karlı havada otlattı. Özellikle Berçelan Yaylası, Mergabütan Kayak Merkezi ve Merzan Mahallesi gibi dağlık bölgeler beyaza büründü. Kars'ın Sarıkamış ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi ve merkeze bağlı Helvadere beldesinde dün sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçe ve beldeyi beyaza bürürken tarihi dokuyla bütünleşen yağış özellikle Güzelyurt ilçesinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece yarısından itibaren yerini yoğun kar yağışına bıraktı. İlçenin yüksek rakımlı bölgeleri kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. İlçeye bağlı Yeşilöz, Toptape, Akarsu, Gökçe ve Mezra köyleri tamamen kar altında kaldı. Bölgedeki yağışın aralıksız devam etmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız devam etti.Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düştü. Havanın soğumasıyla birlikte Tufanbeyli ile Feke ilçelerinde gece kar yağışı başladı. Yağış Feke'de önceki gece etkili olurken Tufanbeyli'de ise dün sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı Tufanbeyli ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Niğde'nin Çamardı ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.Ordu'da gece saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Ordu- Sivas karayolu, sabah saatlerinde tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Havanın sıfır derecelerde seyrettiği Kayseri'de ise kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu belirtildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kartal Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi.Bolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi ile Kartalkaya, Sarıalan, Aladağ Yaylası ve Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek noktaları beyaza büründü. Bölgede karla kaplanan ormanlar ve yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İstanbul'da yağış beklenmiyor ve sıcaklık gündüz 16-17 derece civarında, gece ise 10 derece civarında olacak. Ankara'da da yağış beklenmeyen hafta sonu, sıcaklıkların 12-13 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.