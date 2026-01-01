Anadolu beyaza büründü

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürüyor. Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi en sıcak illerde dün sabah karla uyandı. Türkiye'nin en sıcak ili Adana'nın yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı. Buna en çok sevinen ise çocuklar oldu. Mahalle aralarında ve okul bahçelerinde kartopu oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Bazı çocuklar ise ilk kez kar görmenin sevincini yaşadı. Şanlıurfa'nın Balıklıgöl'ü, Batman'ın 12 bin yıllık ilçesi Hasankeyf ve Mardin'in tarihi mekânları, beyaz örtüyle daha farklı bir güzelliğe büründü.



Şanlıurfa

Sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düştüğü Gaziantep'te sürücüler zor anlar yaşadı. Mardin'de kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Osmaniye'nin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Antalya'da Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Şırnak'ta kar 2 metreyi geçti. Sinop'ta bazı bölgelerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Diyarbakır'da hasta bebek ile 1 çocuk, ambulans helikopter ve paletli ambulansla hastanelere ulaştırıldı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar yağışı sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köydeki düşük tansiyon hastası vatandaş, AFAD ve UMKE ekiplerinin 5 saat süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırılabildi. Gümüşhane'de Çağlayandibi Şelalesi, Erzincan'da Girlevik Şelalesi, buz sarkıtları ve beyaz örtüyle görsel şölen oluşturdu. Şelalelerin güzelliğini görmek için birçok insan gitti. Ağrı'da Murat Nehri, Muş'ta ise Karasu Nehri kısmen dondu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Kahramanmaraş, Bolu, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Bilecik, Karabük, Şırnak, Siirt, Van, Muş, Nevşehir, Niğde, Gümüşhane, Ağrı ve Sivas'ta il genelinde, Karaman'da merkezde, Düzce merkez ve 5 ilçesinde, Çorum merkez ve 3 ilçesinde, Çankırı merkez ve 2 ilçesinde, Hatay'ın 10, Samsun'un 4, Adana ve Giresun'un 3, Amasya'nın 2, Osmaniye, Bingöl, Erzincan, Ağrı ve Ardahan'ın birer ilçesinde okullar bir gün tatil edildi.



Hüseyin KAÇAR-Erdoğan ÖZTÜRK-Murat KARAMAN-Özgür ÖZDEMİR-Nezir GÜNEŞ-Ceren ÇALIŞKAN-Mehmet YILDIRIM-Ali Faik ATAY-Mahir ALAN-Serkan ATICI-Ahmet TEMELCİ/SABAH