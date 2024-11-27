Anadolu buz kesti

İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde bazı illerde kar yağışı ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Van ve Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı. Erzurum'da 3 gündür süren yağışla kar kalınlığının kent merkezinde 40, kırsalda ise 60 santimetreyi buldu. Erzurum ve Sivas'ta soğuk havanın etkisiyle binaların saçaklarında 3 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kastamonu eksi 13 dereceyle buz kesti.Bitlis merkez ve 4 ilçesi, Van'ın Bahçesaray ilçesi ve Erzurum'un Tekman ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Siirt'te mahsur kalan 8 öğrenci, Antalya'nın Akseki ilçesindeki Hocalı Yaylası'nda mahsur kalan 3 aileden 9 kişi, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyünde mahsur kalan diyaliz hastası Yaşar Günaydın (54) ve Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Hamurlu köyünde mahsur kalan kanser hastası Sevgi Sarı (63) yollar açılarak kurtarıldı. Amasya'nın Kızılkışlacık köyünde mahsur kalan yaşlı çifte, kepçelerle yol açılarak ulaşıldı.