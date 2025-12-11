Valencia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague 15. hafta mücadelesi!

Anadolu Efes, EuroLeague'de normal sezonun kritik dönemecine girerken zorlu deplasman serilerine devam ediyor. Temsilcimiz için Valencia deplasmanı, sadece bir maç değil, aynı zamanda doğrudan rakiplerle yapılan bir sıralama mücadelesi anlamına geliyor. İşte, Valencia Basket - Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler: