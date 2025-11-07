Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 9. hafta

EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, iç saha avantajını kullanarak İtalya'nın güçlü takımı Olimpia Milano karşısında kritik bir galibiyet arıyor. Son dönemdeki performansıyla yeniden çıkış yakalamayı hedeflerken, Milano ise tecrübeli kadrosuyla deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu önemli karşılaşma, EuroLeague takviminin en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday.