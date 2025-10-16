Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Anadolu Efes Avrupa’da 5. maçına çıkıyor!

EuroLeague'in 5. haftasında Anadolu Efes, evinde Panathinaikos'u konuk ediyor. İstanbul Sinan'da oynanacak mücadele izleyenlere milli takım yıldızlarından Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven gibi isimleri izleme fırsatı da sunuyor. İşte, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı tarihi ve saati hakkında merak edilenler: