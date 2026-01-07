Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 20. Hafta

EuroLeague'in ikinci yarısının en önemli virajlarından birine girildi. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü (Bugün) oynanacak karşılaşmada Anadolu Efes, modern basketbolun temsilcilerinden Paris Basketball ile kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı hatırlayan basketbolseverler, İstanbul'daki rövanş için nefeslerini tuttu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu heyecan dolu müsabaka, hem puan tablosu hem de temsilcimizin moral depolaması açısından büyük önem taşıyor.