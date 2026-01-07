Haberler Yaşam Haberleri Anadolu Efes - Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague 20. Hafta
Giriş Tarihi: 7.01.2026 18:39

THY EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 20. hafta mücadelesinde Fransa’nın yükselen ekiplerinden Paris Basketbol’u İstanbul’da konuk ediyor. Avrupa kupalarındaki 895. randevusuna çıkacak olan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyete uzanarak play-off yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Anadolu Efes - Paris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm detaylar.

EuroLeague'in ikinci yarısının en önemli virajlarından birine girildi. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü (Bugün) oynanacak karşılaşmada Anadolu Efes, modern basketbolun temsilcilerinden Paris Basketball ile kozlarını paylaşıyor. Sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan maçı hatırlayan basketbolseverler, İstanbul'daki rövanş için nefeslerini tuttu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak bu heyecan dolu müsabaka, hem puan tablosu hem de temsilcimizin moral depolaması açısından büyük önem taşıyor.

ANADOLU EFES - PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Maç Tarihi: 7 Ocak 2026 Çarşamba (Bugün)

Maç Saati: 20:30

Mekan: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul

ANADOLU EFES - PARİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes maçı S Sport ekranlarından canlı yayımlanıyor.

Anadolu Efes, bu maçla birlikte Avrupa kulvarındaki 895. karşılaşmasına çıkıyor. Lacivert-beyazlılar, ligdeki son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizse de ev sahibi avantajını kullanmak istiyor.

