Anadolu kara kavuştu

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, yurdu etkisi altına aldı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Anadolu, uzun süredir beklenen kar yağışıyla nihayet buluştu. Batı bölgesinde Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın Dikmen Yaylası ve Balıkesir'in Sındırgı ilçesine yılın ilk karı yağdı. Sındırgı'daki Ulus Dağ'ında kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.İç bölgelerde ise Kütahya'nın Domaniç, Afyonkarahisar'ın Şuhut, Konya'nın Derbent ilçesi ile İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan 1825 rakımlı Alacabel, güne karla uyandı. Sivas, Bayburt, Malatya, Elazığ ile Erzincan'ın yüksek kesimleri ile Kahramanmaraş'ın Göksun, Elbistan, Çağlayancerit ve Nurhak, Batman'ın Sason, Muş'un Varto, Diyarbakır'ın Silvan, Erzurum'un Oltu ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkâri, Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak'ta kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi.Bu arada Mersin'de, Erdemli-Ayrancı karayolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 araçtaki 5 kişi kurtarıldı. Tunceli, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi.Antalya, hızı 153 kilometreyi bulan fırtınayla, ancak okyanuslarda yaşanan kasırgayı gördü. Kemer'deki Sığlık Feneri'nde 153 kilometre ile yeni rekor kırıldı. Konyaaltı Sarısu'da ise fırtına 120 kilometreye ulaştı. Metrekareye Döşemealtı ilçesinde 127, Kumluca Akdağ'da 113'da 6 kilogram yağış düştü. Kundu'da kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. İşletmelerin tabelaları uçtu. Seralarda hasar oluştu. Suyla dolan altgeçitlerde araçlar mahsur kaldı. Evlerde su baskınları meydana geldi. Serik, Manavgat ve Alanya'da su baskınları yaşandı.Erdoğan ÖZTÜRK - Tolga YANIK - Ercan TOPAÇ - Aziz ÖNAL - Necdet ÇAKIR - Ahmet ÇÖTELİ / SABAH