Anadolu Kavağı'nda korkutan deniz ulaşımı: Büyük vapurlar gitti, deniz dolmuşu geldi

İstanbul'un uç noktalarından birisi olan Beykoz'a bağlı Anadolu Kavağı Mahallesi'ne yolcu taşımacılığında daha önce büyük yolcu vapurları hizmet veriyordu. Ancak İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB) bu konuda değişikliğe gitti. Kış aylarında yolcunun az olduğunu düşünen İBB, daha önce yıl boyunca hizmet veren büyük vapurlar yerine yılın ilk üç ayında daha küçük olan 33 kişi kapasiteli deniz dolmuşu adı verilen tekneler kullanmaya başladı. Yılın ilk üç ayından sonra 6 ay boyunca yine büyük vapurların hizmet vereceği bölgede yılın son 3 ayında tekrar küçük deniz dolmuşları kullanılmaya başlanacak. Bu durum ise Anadolu Kavağı Mahallesi'nden Sarıyer'e giden öğrenci, çalışan ve vatandaşlar için büyük bir soruna dönüştü.

İNSANLARI KORKUTUYOR

Anadolu Kavağı Mahallesi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan kapısı olduğundan denizde rüzgar ve dalganın eksik olmaması sebebiyle deniz dolmuşları, yolculuk sırasında sürekli sallanıyor. Bu durum da yolcularda baş dönmesi, mide bulantısı ve kusmalara sebep olabiliyor. Ayrıca denizin sürekli değişen durumu sebebiyle deniz dolmuşları, alabora olma tehlikesi nedeniyle de büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Sabah ve akşamları yolcuların kalabalık olduğunda ek seferlerin konulduğu hatta deniz dolmuşlarının çok hafif olması ve dalgalarda alabora olma tehlikesi insanların yüreklerini ağzına getiriyor. Ayrıca yakınlarından daha büyük bir vapur veya gemi geçtiğinde deniz dolmuşu oldukça şiddetli şekilde sallanmaya başlıyor.



GÜVENLİK SIKINTISI VAR

Anadolu Kavağı Mahallesi Muhtarı Serkan Mehmet Çağlar, bu noktalara dikkat çekerek büyük vapurların yıl boyu hizmet vermesi gerektiğini söyledi. Yaşanan sorunla ilgili konuşan Muhtar Serkan Mehmet Çağlar, "Anadolu Kavağına deniz dolmuşları hizmet vermeye başladığından beri insanlar, yolculuk sırasında çok sallanmaktan şikayet etmeye başladılar. Konum olarak deniz dolmuşları bu hatta kullanmaya uygun değil. Çünkü burası Karadeniz'e açılan son noktalardan birisidir. Buradaki insanlar, bütün ihtiyaçlarını Sarıyer'den karşılıyor. İnsanlar, Sarıyer'e işe gidiyor. Okula gidiyor. Burası bir ada gibi. İnsanlar sürekli olarak Sarıyer'e gidiyor ve ihtiyaçlarını oradan karşılıyor. Ben de test etmek için deniz dolmuşuna bindim. Çok sallanıyor, güvenlik açısından bir sıkıntı var. İnsanları tedirgin ediyor" dedi.



DENİZ DOLMUŞLARI BOĞAZA UYGUN DEĞİL

Okula giden çocuklara ve yaşlılara dikkat çeken Muhtar Çağlar, "Burada Karayel veya poyraz estiği zaman deniz dolmuşunun iskeleye yanaşması çok zor. Çünkü hafif bir tekne olduğundan savruluyor. Zaman zaman seferleri iptal olur millet burada insanlar mağduriyet yaşar. Deniz dolmuşları, bu bölgeye uygun değiller. Bu tekneler nehirler için tasarlanmış araçlardır. Boğazda güvenlik tehdidine sebep oluyorlar. İnsanlar bu deniz dolmuşlarıyla çocuklarını okula gönderiyor. Bu aileler de tedirgin oluyor. Yaşların binmesi sırasında tedirginlik yaşanıyor. Yağmurda fırtınada seferleri iptal olursa bu insanların alternatifi yok. Yeniköy'den Beykoz'a, Beykoz'dan buraya o saatte de otobüs bulabilirsin çünkü kara ulaşımı da burada sıkıntı. Çünkü burası biraz mağduriyet bölgesi" açıklamasında bulundu.