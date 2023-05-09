Anadolu leoparı fotokapana yakalandı

Sayıları hızla azalan Anadolu leoparının neslinin tamamen yok olduğu düşünülürken, Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın (DKMP) Batı Akdeniz'de 400 civarı fotokapanın kullanıldığı projesinde, 2019'dan bu yana 2 bireye ait toplam 58 farklı görüntü elde edildi. Anadolu leoparı, en son 1975 yılında, Ankara'nın Beypazarı ilçesi, Aydın'ın Seferler ve Asar köylerinde görüldü, o tarihten beri de Türkiye'deki varlıkları tartışma konusu oldu. Sonraki süreçte hiçbir kayıt elde edilemeyen Anadolu leoparının Batı Akdeniz'de yaşadığının kanıtlandığı araştırma projesinin, tüm Akdeniz ve Ege bölgelerini kapsayacak şekilde genişletilme kararı alındı. Uzmanlar, çok uzun yıllardır Anadolu'da tamamen yok olduğu düşünülen bu özel türün yaşadığına dair kayıtların çok sevindirici olduğunu belirtirken, diğer yaban hayvanlarında olduğu gibi Anadolu leoparını öldürmenin kesinlikle yasak olduğunu vurguladı.