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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tasarımı yenilendi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tasarımı yenilendi
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mayıs ayında başlatılan teşhir yenileme çalışmalarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele alındığını kaydetti. Mevcut müze yapısının önünde grup ziyaretçileri için uygun bir toplanma alanı oluşturulduğunu kaydeden Bakan Ersoy, toplu gezilerde rehber anlatımlarını destekleyecek durak noktalarının planlanarak ziyaretçi deneyimini iyileştirecek bir tasarım anlayışının benimsendiğini söyledi. Ersoy, 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacağı bilgisini de paylaştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tasarımı yenilendi
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