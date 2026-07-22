Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin tasarımı yenilendi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mayıs ayında başlatılan teşhir yenileme çalışmalarıyla Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele alındığını kaydetti. Mevcut müze yapısının önünde grup ziyaretçileri için uygun bir toplanma alanı oluşturulduğunu kaydeden Bakan Ersoy, toplu gezilerde rehber anlatımlarını destekleyecek durak noktalarının planlanarak ziyaretçi deneyimini iyileştirecek bir tasarım anlayışının benimsendiğini söyledi. Ersoy, 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulacağı bilgisini de paylaştı.
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Mete Efendioğlu - Editör