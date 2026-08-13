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Giriş Tarihi: 13.08.2026 23:19

Anadolu Otoyolu’nda kum yüklü tır devrildi: Ulaşım geçici olarak durdu

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde kum yüklü tırın karşı şeride geçerek devrilmesi neticesinde trafik akışı durdu. Devrilen tırın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

İHA
Anadolu Otoyolu’nda kum yüklü tır devrildi: Ulaşım geçici olarak durdu
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Anadolu Otoyolu Sapanca geçişi Kırkpınar mevkiinde sürücü ve plaka bilgisi öğrenilemeyen kum yüklü tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek devrildi. Tırın taşıdığı kumlar yola savrulurken, trafik çift şeritli olarak durdu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola dökülen kumların temizlendiği esnada trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Devrilen tırın çekici ve vinç yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Anadolu Otoyolu’nda kum yüklü tır devrildi: Ulaşım geçici olarak durdu
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