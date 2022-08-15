Anadolu Otoyolu’nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönü, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından iki şeritten kontrollü sağlanmaya başlandı.

Barış Baca, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken otobüsten duman kokusunun geldiğini belirterek, "Kokuyu aldıktan sonra otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye ettik. Otobüs bir anda yanmaya başladı. Hiçbir şey yapamadık." dedi.