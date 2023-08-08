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Giriş Tarihi: 8.8.2023

Anadolu rock Erkin Baba’sını kaybetti

Şaşkın”, “Estarabim” gibi şarkılarla Türk müziğine damga vuran Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti

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Anadolu rock Erkin Baba’sını kaybetti
Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde dün öğle saatlerinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla da savaşan Erkin Koray'dan akşam saatlerinde acı haber geldi. Usta sanatçının hayatını kaybettiğini, Kanada'da birlikte yaşadığı kızı Damla Koray açıkladı. Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrenen Erkin Koray, daha sonra gitar çalmaya başladı. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkiledi. Koray, Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan önemli çalışmalara imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erkin Koray'ın ölüme nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

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Anadolu rock Erkin Baba’sını kaybetti
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