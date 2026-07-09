Anadolu’da festival rüzgârı

Sakarya'da Kültür Yolu Festivali şehri, sanata ve kültürel etkinliklere doyurdu. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen ve 7'den 70'e sanatseverleri bir araya getiren Türkiye Kültür Yolu Festivali, Sakarya'da çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu yıl ilk kez Sakarya'nın dahil edildiği festival kapsamında, 4-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerin dördüncü gününde Ofis Sanat Merkezi'nde minyatür atölyesi gerçekleştirildi. Geleneksel sanatlara ilgi duyan kadınların yoğun katılım gösterdiği atölyede, katılımcılar minyatür sanatının temel tekniklerini öğrenerek sosyalleşme imkânı buldu. Festival çerçevesinde Ofis Sanat Merkezi'nde 6 ila 13 yaş çocuklara yönelik çini atölyesi gerçekleştirildi. Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan rap sanatçısı Sefo, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yine Sakarya'da sahneye çıkan Demet Akalın da 40 bin kişiye sevilen şarkılarını okudu.

VAN'I HEYECAN SARDI

Doğu Anadolu'nun köklü şehirlerinden Van, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival, Van'ın tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluştururken, şehrin zengin mutfak kültürünü de 25'ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle ziyaretçilerin keşfine sunacak. Festival kapsamında kent genelinde birçok kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek.