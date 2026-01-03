Anadolu’da kar sahada seferberlik

Kış mevsimi yurdun genelinde etkisini sürdürüyor. Ekipler de olası mağduriyetleri gidermek için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yeni doğum yapan ve rahatsızlanan anne ile bebeği Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün Yeşiltaş Mahallesi'nde yeni doğum ihbarında bulunularak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Ekipler zorlu mücadelenin ardından aileye ulaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından anne ile bebeği, ambulansa alındı.Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle normal araçlarla ulaşım imkânı bulunmayan yerleşim birimlerinde rahatsızlanan vatandaşlara sağlık hizmetleri paletli ambulanslarla götürülüyor. Evlerinde rahatsızlanıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlara normal ambulansla ulaşma imkânı bulunmayan durumlarda paletli ambulanslar devreye giriyor.Kastamonu, Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1644 yerleşim yerine ulaşımın sağlanması için ekipler aralıksız çalışıyor. Öte yandan Bolu ve Kapadokya'da kartpostallık görüntüler de oluştu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ocak ayının sonuna kadar yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Özellikle ocak ayının ikinci haftasından itibaren Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava dalgalarının, iç bölgelerde kar örtüsünün kalınlığını artırabileceği öngörülüyor.