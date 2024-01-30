Anadolu’da kartpostal güzelliği

Anadolu'nun büyük bir kısmında kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Ekipler kar yağışı nedeniyle tıkanan yolları açık tutmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor. Kar yağışı büyüleyici görüntülerin oluşmasına da zemin hazırlıyor. Antalya'nın Alanya ilçesi Gökbel Yaylası'nda kar nedeniyle 15 araç ve içinde mahsur kalan 20 kişi belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alanya Taşatan grup yolu, Hacı Beleni ve Erikçiler yolunun bazı bölümlerinde buzlanma meydana geldi. Trafik akışının durduğu bölgeye giden ekipler tuzlama çalışması gerçekleştirdi.Konya'yı Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Karaman'ı Mersin'e bağlayan Sertavul Geçidi, kar ve tipi nedeniyle TIR ve çekici türü araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin bölgedeki çalışmaları kesintisiz sürüyor. İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Artvin şehir merkezine 16 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 200 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Gümüşhane'ye bağlı Zigana Geçidi'nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda eşsiz manzaralar oluştu.Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca Köyü yoluna 3 gün önce düşen çığı temizlemek için ekipler seferber oldu. Bölgeye sevk edilen karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yaptığı sırada ekip şefi Harun Kandaş, 10 metre yükseklikten boşluğa düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandaş'ın sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Kandaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi. Erzurum'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Şehir merkezinde gece saatlerinde termometreler sıfırın altında 21 dereceye kadar düştü. Buz pistine dönen kaldırımlarda yürümeye çalışan vatandaşlar, sık sık düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.