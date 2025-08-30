Anadolu’da şenlik sevinci

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" Hakkâri Yüksekova'da başladı. Şenliğin ilk gününde, ünlü şarkıcı Merve Özbey sahne aldı. Özbey, sahnede yaptığı konuşmada, "Bir Anadolu Şenliği'ni düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sonsuz saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki bizi sizlerle buluşturdu" dedi. Hakkârililerin gönüllerince eğlendiği şenliğin bir diğer önemli alanı ise Mevlana Parkı'ndaki Çocuk Alanı oldu.