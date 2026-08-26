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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Anadolu’daki ilk veba vakası İznik’te

Anadolu’daki ilk veba vakası İznik’te
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Bursa'nın İznik ilçesindeki Roma Tiyatrosu kazılarında arkeoloji ve tıp tarihini heyecanlandıran önemli bir keşif daha yapıldı. Güney alandaki Bizans nekropolünde bulunan 20 bireye ait iskelet kalıntısında yapılan incelemelerde, Anadolu'daki en erken veba bulgularına rastlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından sürdürülen çalışmalarda, tiyatronun farklı dönemlerdeki kullanım izleri araştırılıyor. Temmuz ayından bu yana yürütülen kazılarda; yetişkin kadın, erkek ve çocuklara ait kemikler gün yüzüne çıkarıldı. İncelemelerde, iskeletlerin Anadolu'nun bilinen en eski veba vakalarına işaret ettiği belirlendi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Anadolu’daki ilk veba vakası İznik’te
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