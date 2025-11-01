Anadoludakiler Projesi İmece Ağı, bu hafta Safranbolu’da gerçekleşti

Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleşen programda ünlü isimler ve katılımcılar İmece Ağı yöntemiyle Safran hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra hasadı gerçekleştirilen Safran'ın ayıklanması aşamasına geçildi. Katılımcılar burada da hünerlerini sergiledi.
ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR ETKİNLİĞE RENK KATTI
Etkinlikte özel eğitimli çocuklar da unutulmadı. Ünlü isimlerden Sanem Yeles, özel eğitimli çocuklarla Safran bitkisinin boyamasını gerçekleştirdi.
SAFRANLI PEPEÇURA VE ZERDE YARIŞMASI
Safran'ın yemeklere ve tatlılara kattığı eşsiz lezzet hakkında şefler tarafından bilgi verildikten sonra katılımcılara Rize'nin meşhur tatlısı Pepeçura ve Karabük'ün meşhur tatlısı Zerde'ye Safran eklenerek yeni bir reçete deneyimi yaşandı. Etkinlikte ünlü oyuncu Erdem Ergüney de yarıştı. Yine İmece Ağı ile yapılan Safranlı Muhlama da vatandaşlara ikram edildi.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Anadoludakiler projesinin Safranbolu'ya değer kattığını belirterek, mucize bitki Safran'ın ülke genelinde tanıtımını hedeflediklerini ifade etti.
OYUNCU GÖKBERK DEMİRCİ: İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ, ANADOLUDAKİLER PROJESİ İYİ Kİ HAYATIMIZDA
Safranbolu'ya gelerek İmece Ağı'na katılan isimlerden olan sevilen oyuncu Gökberk Demirci, "Toprağa dokunmayı, uğraşmayı seven bir adamım. Bugün de Safran hasadına katıldım. İmece Ağı, bize yeniden yardımlaşarak üretmeyi gösterdi. Her anlamda inanılmaz bir deneyimdi. Anadoludakiler Projesi iyi ki hayatımızda dedim. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
ERDEM ERGÜNEY: PAHA BİÇİLEMEZ BİR ANI OLDU
İmece Ağı'na katılan ünlü oyuncu Erdem Ergüney de, renkli bir gün geçirdiğini belirterek, "Safran hasadına indik, yemek yarışmasına katıldık. Safran bitkisinin mucize özelliklerinin yanı sıra elde edilmesi için ne kadar zahmetli bir süreçten geçtiğini gördüm. İmece Ağı, böyle zorlu üretimlerde gerçekten önemli. Pahabiçilemez bir anıydı. Anadoludakiler projesini hayata geçiren, ülkemizin nadide ürünlerinin tanıtımında katkısı olan herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.
ANADOLUDAKİLER PROJESİ
Anadoludakiler Projesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde ve Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen şehirlerimizdeki bereket, beceri ve birikimi Anadolu'nun kadim kültürüyle buluşturan, yerel üreticilerin, zanaatkârların ve girişimcilerin markalaşma, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerine katkı sunmayı amaçlayan bir platformdur. Anadoludakiler.org, bu vizyonun dijital yüzü olarak; Anadolu'nun değerlerini görünür kılmak, üreticileri ulusal ve uluslararası pazarlara taşımak, kültürel mirasın modern üretim anlayışıyla harmanlandığı hikâyeleri toplumla buluşturmak için oluşturulmuştur.