Anadoludakiler Projesi İmece Ağı, bu hafta Safranbolu’da gerçekleşti

Anadoludakiler Projesi kapsamında gerçekleşen programda ünlü isimler ve katılımcılar İmece Ağı yöntemiyle Safran hasadı gerçekleştirdi. Daha sonra hasadı gerçekleştirilen Safran'ın ayıklanması aşamasına geçildi. Katılımcılar burada da hünerlerini sergiledi.

ÖZEL EĞİTİMLİ ÇOCUKLAR ETKİNLİĞE RENK KATTI

Etkinlikte özel eğitimli çocuklar da unutulmadı. Ünlü isimlerden Sanem Yeles, özel eğitimli çocuklarla Safran bitkisinin boyamasını gerçekleştirdi.

SAFRANLI PEPEÇURA VE ZERDE YARIŞMASI

Safran'ın yemeklere ve tatlılara kattığı eşsiz lezzet hakkında şefler tarafından bilgi verildikten sonra katılımcılara Rize'nin meşhur tatlısı Pepeçura ve Karabük'ün meşhur tatlısı Zerde'ye Safran eklenerek yeni bir reçete deneyimi yaşandı. Etkinlikte ünlü oyuncu Erdem Ergüney de yarıştı. Yine İmece Ağı ile yapılan Safranlı Muhlama da vatandaşlara ikram edildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya, Anadoludakiler projesinin Safranbolu'ya değer kattığını belirterek, mucize bitki Safran'ın ülke genelinde tanıtımını hedeflediklerini ifade etti.

OYUNCU GÖKBERK DEMİRCİ: İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ, ANADOLUDAKİLER PROJESİ İYİ Kİ HAYATIMIZDA

Safranbolu'ya gelerek İmece Ağı'na katılan isimlerden olan sevilen oyuncu Gökberk Demirci, "Toprağa dokunmayı, uğraşmayı seven bir adamım. Bugün de Safran hasadına katıldım. İmece Ağı, bize yeniden yardımlaşarak üretmeyi gösterdi. Her anlamda inanılmaz bir deneyimdi. Anadoludakiler Projesi iyi ki hayatımızda dedim. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.