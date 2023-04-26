Haberler Yaşam Haberleri Anadolu'nun güzellikleri Washington'da
Giriş Tarihi: 26.4.2023 17:04 Son Güncelleme: 26.4.2023 17:07

Anadolu'nun güzellikleri Washington'da

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, Anadolu'nun dört bir yanında çektiği fotoğraf kareleriyle Türkiye'yi Amerika'ya taşımaya devam ediyor. Resul Çelik'in Türkiye'nin 81 ilini gezerek çektiği "Gizem Dolu Anadolu" isimli fotoğraf sergisi, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği rezidansında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Anadolu’nun güzellikleri Washington’da

Daha önce 81 ili gezerek birçok ülke ve şehirde sergiler açan ve kitap çıkaran Türk fotoğrafçı Resul Çelik, "Dünyanın Yüzü" ismini verdiği kitap projesi için gezeceği 100 ülke kapsamında ABD'nin önemli şehirlerini geziyor.

New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda açtığı sergiden sonra Ramazan Bayramı'nda da Türkiye'nin Washington DC Büyükelçiliği rezidansında sergisini açan Resul Çelik, Türkiye'nin 81 ilini gezerek çektiği fotoğraflardan oluşan "Gizem Dolu Anadolu" isimli fotoğraf sergisini Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan'ın katılımıyla sanatseverlerin bğenisine sundu. Ramazan Bayramı'nda sergi dolayısıyla bayramlaşma fırsatı bulan Türk misafirlerin yanı sıra, ABD'li davetliler de sergiyi büyük beğeniyle takip etti. Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Bir fotoğrafını Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a hediye eden Resul Çelik, 27 yıl önce hobi olarak başladığı fotoğrafçılığın zamanla sanata doğru yol aldığını kaydederek, "Anadolu'nun zenginlik ve güzelliklerini fotoğraflarla Amerika'ya taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Amerika'nın simgesel noktalarında açtığım sergilerde güzel yorumlarla karşılaştım. Güzel ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li Koalisyon ortağı Ali Babacan'dan itiraf: Seçmenimiz CHP'ye oy vermez
SON DAKİKA | İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı
Şehit yakınına da küfür etmişti! Türkkan, bu defa sosyal medyada hakaret etti
Muharrem İnce'den 7'li koalisyona zehir zemberek sözler: Maskelerinizi düşürürüm
Mansur Yavaş'tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim
Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na bir destek çağrısı daha! PKK elebaşı Bese Hozat’tan alçak tehdit
Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar'dan kritik açıklama
Köprüden önceki son çıkış
Kırıkkale'de toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz söz verirsek yaparız
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu'nun güzellikleri Washington'da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA