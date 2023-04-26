Anadolu’nun güzellikleri Washington’da

Daha önce 81 ili gezerek birçok ülke ve şehirde sergiler açan ve kitap çıkaran Türk fotoğrafçı Resul Çelik, "Dünyanın Yüzü" ismini verdiği kitap projesi için gezeceği 100 ülke kapsamında ABD'nin önemli şehirlerini geziyor.

New York'taki dünyaca ünlü Times Meydanı'nda açtığı sergiden sonra Ramazan Bayramı'nda da Türkiye'nin Washington DC Büyükelçiliği rezidansında sergisini açan Resul Çelik, Türkiye'nin 81 ilini gezerek çektiği fotoğraflardan oluşan "Gizem Dolu Anadolu" isimli fotoğraf sergisini Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan'ın katılımıyla sanatseverlerin bğenisine sundu. Ramazan Bayramı'nda sergi dolayısıyla bayramlaşma fırsatı bulan Türk misafirlerin yanı sıra, ABD'li davetliler de sergiyi büyük beğeniyle takip etti. Türkiye'nin dört bir yanından fotoğrafların yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Bir fotoğrafını Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'a hediye eden Resul Çelik, 27 yıl önce hobi olarak başladığı fotoğrafçılığın zamanla sanata doğru yol aldığını kaydederek, "Anadolu'nun zenginlik ve güzelliklerini fotoğraflarla Amerika'ya taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Amerika'nın simgesel noktalarında açtığım sergilerde güzel yorumlarla karşılaştım. Güzel ülkemizin güzelliklerini dünyaya tanıtmaktan büyük onur duyuyorum" dedi.