Anadolu’nun halk oyunlarını Japonya’ya taşıyor

Japonya'dan 1994'te Türkiye'ye gelen ve bugüne kadar 70'ten fazla ili gezerek halk oyunları ile yöresel ezgileri kayıt altına alan Yoshinari Murakami (53), son olarak Siirt'te bölgenin halk oyunlarını, dengbej kültürünü ve ezgilerini arşivledi. Gezi amacıyla geldiği İzmir'de Türk kültüründen etkilenerek halk oyunları ve yöresel ezgiler üzerine araştırmalar yapan Murakami, 1996'da yeniden Türkiye'ye geldi. 1.5 yıl boyunca Türkiye'de kalarak saha çalışmaları yürüttü. 70'ten fazla ili gezen Murakami, halk oyunlarını yalnızca görüntülemekle kalmayıp, yöresel kaynak kişilerden öğrenerek kayıt altına aldı. Türk halk oyunları bölümünden emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir ile birçok yöreye giderek halk oyunları ve ezgileri arşivleyen Murakami, bu çalışmaları Japonya'da sergiliyor.



'ÜLKEME DÖNDÜĞÜMDE İNSANLARA ÖĞRETECEĞİM'

SİİRT'TE saha çalışmaları yapan Yoshinari Murakami, "Orijinal haliyle öğrendiğim bu oyunları Japonya'ya döndüğümde orada da öğretiyorum. Bazen ekipler de oluşturuyoruz. Türkiye'nin kültürü gerçekten çok zengin" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör