Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı

ERZURUM'UN GASTRONOMİ MİRASI FESTİVALİN ODAĞINDA

Bu yıl Kültür Yolu Festivallerinin odak noktalarından birinin gastronomi olduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum'da 39 Lezzet Noktası belirlendiğini söyledi. Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı coğrafyası, sert iklim koşulları ve güçlü hayvancılık geleneğiyle şekillenen Erzurum mutfağının zenginliğine dikkat çeken Çam, cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına, lor dolmasından su böreği ve hıngele, ayran aşı ve kesme aşından çivil ve göğermiş peynire uzanan yöresel lezzetlerin festival boyunca ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

Festivalin gastronomi programına ilişkin de bilgi veren Çam, ev sahibi olarak şef ve TV programcısı Ayvaz Akbacak'ın yer alacağını belirtti. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve TV programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ile Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Sultan Yüzüncüyıl'ın da Lezzet Noktaları'nı ve yerel işletmeleri ziyaret ederek Erzurum'un gastronomi mirasını yerinde keşfedeceğini söyledi. Açılış programının ardından protokol üyeleri, Erzurum Müzesi'nde festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" ile "Yaşayan Miras: Erzurum" sergilerini ziyaret etti.