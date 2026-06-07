Anadolu’nun lezzetleri dünyaya açılıyor

Çorum
'da düzenlenen "Açık Ateş Gastronomi Etkinliği", kortej yürüyüşü ve festival ateşinin yakılmasıyla başladı. Saat Kulesi önünde bir araya gelen katılımcılar, kortej eşliğinde Bedesten'e kadar yürüdü. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve çeşitli ülkelerden gelen şefler, gastronomi profesyonelleri ve vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin açılışında konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Uluslararası mutfak dünyasının yer aldığı bu büyük ligde Çorum mutfağının da hak ettiği değeri ve takdiri göreceğine inanıyoruz. Bu inanç bizi bu yolculuğa çıkardı." Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Çorum'un sanayi ve kültür alanlarında önemli başarılara imza attığını belirterek, gastronomi alanında da önemli bir çıkış hedeflediklerini söyledi.