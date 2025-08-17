Anadolu’ya İmam Hatip damgası

Konya kent merkezinde faaliyet gösteren Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 35 yıllık tarihiyle göz dolduruyor. Bugüne kadar birçok bilim insanı, akademisyen ve siyasetçiyi mezun eden okul 2016'dan bu yana ise proje okulu olarak hizmet veriyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden sonra başarı seviyesinde ikinci basamakta bulunan okul, akademik eğitimin yanı sıra spor, teknoloji ve kültürel başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Projeleriyle TEKNOFEST'te iki yıl üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyen okul, geleneksel okçuluk gibi spor branşlarında da Türkiye rekorları kırarak şampiyon olmayı başardı. Katıldıkları İngilizce münazara yarışmalarında da çok sayıda derece elde etmeyi başaran okul, öğrencilerini sık sık yurtdışına da gönderiyor. Öğrenciler İngilizce eğitimi için Londra ve Bosna Hersek, Arapça eğitimi için ise Umre'ye gönderiliyor. 490 kız, 330 erkek olmak üzere 820 öğrencisi bulunan başarılı okula 20'den fazla ilden öğrenci geliyor. Özellikle il dışından gelen öğrenciler, 300 kapasiteli otel hizmeti sunan pansiyonda konaklıyor. 'Önce karakter sonra kariyer' sloganı ile yola çıkan okul, öğrencilerine en iyi öğretmen kadrosuyla hizmet veriyor.

ANADOLU'NUN İNCİSİ

SABAH'a konuşan Müdür Yardımcısı Eyyüp Ensari Çiçekdağı şunları söyledi: "Akademik başarımızın dışında bizi farklı kılan buradaki sosyal etkinliklerimiz. Burada aile ortamı var. Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve idare olarak bir bütün halindeyiz. Türkiye'nin ikinci en başarılı imam hatip okuluyuz. Sıralamada İstanbul dışındaki tek okuluz. Türkiye'nin ikincisi Anadolu'nun incisiyiz. 2023 ve 2024'te öğrencilerimiz TEKNOFEST'te Türkiye şampiyonu oldular. Teknoloji alanında hızla ilerliyoruz. Bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST'te ise 2 proje ile finale kaldık. Sporda başarılıyız. Gençlerimiz hangi alanı istiyorlarsa o alana yönlendiriyoruz. Yüzmede Avrupa üçüncüsü olan öğrencimiz var. Bilek güreşinde Konya ve Türkiye derecesi yapan öğrencilerimiz var. Okul sporlarında okçuluk alanında Türkiye şampiyonu olduk. CERN'e bilim gezileri düzenliyoruz. Erasmus projesi kapsamında öğrencilerimiz yurtdışına gidiyor. Okul içerisinde dil eğitimlerimiz var."

HER ALANDA ÜSTÜN BAŞARI

TEKNOFEST 2023 Pardus Hata Ayıklama ve Öneri Yarışmasında Asım Beşir Başdemir Türkiye şampiyonu oldu. Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'te ise Pardus Hata Yakalama ve Öneri yarışmasında yine Asım Beşir Başdemir ipi göğüslemeyi başararak şampiyon olmayı başardı. Bu yıl İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te ise insanlık yararına teknoloji yarışması/afet yönetimi ve akıllı ulaşım yarışması/ deniz ulaşımı alanlarında da finale kalmaya başardılar. Geleneksel okçulukta ise Ayşe Hümeyra Koç, Türkiye Şampiyonu oldu.