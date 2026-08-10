Anafartalar Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü kutlandı

Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyen İtilaf Devletleri'nin Gelibolu Yarımadası'ndan ilerleme girişiminin durdurulduğu Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla Conkbayırı'nda tören düzenlendi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğindeki tören, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Törende Atatürk Anıtı'na Çanakkale Valiliği adına Vali Ömer Toraman, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adına İsmail Kaşdemir ve yabancı ülke temsilcileri tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende 57'nci Piyade Alay Komutanı Albay Şerif Kaan Aka tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

'DÜŞMANI BİR ADIM ÖTEYE GEÇİRMEDİ'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anafartalar Zaferi'nin önemine ilişkin yaptığı konuşmada, Ağustos ayının Türk tarihi açısından zaferlerle anılan bir ay olduğunu söyledi. Kaşdemir, Conkbayırı'ndan Malazgirt Ovası'na ve Kocatepe'ye selam göndererek, Çanakkale Savaşları'nın 8,5 ay süren bir mücadele olduğunu belirtti.

Kaşdemir, Çanakkale'de ülkenin dört bir yanından Mehmetçiklerin mücadele için bölgeye geldiğini ifade ederek, "Buralarda gerçekten herkes canından vazgeçmiş, yeri gelmiş kan dökmüş, yeri gelmiş canını vermiş ama düşmanı işte bu topraklardan bir adım öteye geçirmemiştir" dedi.

'KANIN SON DAMLASINA KADAR SAVUNDU'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Anafartalar Muharebeleri'nin Çanakkale Kara Harekatı'nın ikinci önemli kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi. Toraman, "Dünya harp tarihinin kaydettiği en kanlı, en sert, en yoğun mücadelelerin verildiği topraklardayız. Bu bir varlık yokluk mücadelesiydi. Kendi yurdunu, kendi toprağında hür ve bağımsız yaşamak için canını feda eden büyük kahramanların verdiği bir mücadeleydi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve şehitler için dua edildi. Program, Vali Ömer Toraman, Tümgeneral Ferat Vural ve İsmail Kaşdemir'in şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.

ARIBURNU ZAFER ANITI YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Anafartalar Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Şehitlik İhya Projesi çerçevesinde Arıburnu Zafer Anıtı'nın açılışı da gerçekleştirildi. 1915 yılında Arıburnu Cephesi'nde, Anzak hatlarının gerisinde top mermisi kovanlarından inşa edilen anıt, savaşın ardından Müttefik kuvvetler tarafından yıkılmıştı. Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında anıtın yeri yeniden tespit edilerek aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı.

'YENİ BİR ANIT İNŞA ETMİYORUZ'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Arıburnu Zafer Anıtı'nın Çanakkale Savaşları'nın yoğun yaşandığı bölgelerden birinde bulunduğunu söyledi. Kaşdemir, Mehmetçik tarafından savaş sırasında inşa edilen anıtın daha sonra yıkıldığını belirterek, "Yeni bir şey yapmıyoruz, yeni bir şey inşa etmiyoruz. Eski hali iade ediyoruz. Mehmetçiğin hatırasına da sahip çıkıyoruz" dedi.

Anıtın yeniden inşasında Eceabat Kaymakamlığı, Çanakkale Özel İdaresi, 2'nci Kolordu Komutanlığı ve Tarihi Alan Başkanlığı'nın iş birliği yaptığını belirten Kaşdemir, çalışmaların Çanakkale Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirildiğini söyledi. Program, anıta karanfil bırakılması ve fidan dikilmesinin ardından sona erdi.