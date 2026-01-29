Anahtarlarını aldılar, mutluluk pozu verdiler

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi Yeşilyurt Mahallesinde yapımı tamamlanan 10 köy evlerinin anahtarları hak sahiplerine Vali Mehmet Fatih Serdengeçti tarafından teslim edildi. Yeni yuvalarına kavuşan ve anahtarlarını alan depremzede hak sahipleri, Vali Serdengeçti ile birlikte mutluluk pozu verdi.

Geçtiğimiz hafta göreve başlayan ve vatandaşlara anahtarlarını teslim eden Vali Serdengeçti, "Hayırlı olsun, güle güle kullanın inşallah. Devletimiz var olsun. Her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Serdengeçti evleri gezip, hak sahibi vatandaşlarla sohbet etti. Bu arada Vali Serdengeçti'ye görevinin hayırlı olması dileklerin ileten vatandaşlar, "Allah devletimizden razı olsun, çok teşekkür ediyoruz" dedikten sonra yeni evlerinin önünde anahtarlarını gösterip mutluluk pozu verdiler.