Anamur’da trafik kazası: Matematik öğretmeni hayatını kaybetti

Anamur'da Ahmet Er (55) yönetimindeki motosiklet, A.A. (78) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Er ve yanındaki kişi, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Er, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eğitim camiasında ve öğrencileri arasında sevilen bir isim olan Ahmet Er'in vefatı, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.