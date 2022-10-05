Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? Anaokulu desteği ne kadar, kaç TL, kimler başvurabilir? Bakan Yanık duyurdu!

Anaokulu desteği başvuru tarihleri, şartları ve ücretleri gibi birçok detay, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl ilk kez uygulanacak anaokulu desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamaları sonrası çocuklarını anaokuluna göndermek isteyen ama maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar, ''Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Anaokulu desteği ne kadar, kaç TL, kimler başvurabilir? İşte, Anaokulu desteği başvuru ekranı, şartları ve ödeme tutarı hakkında tüm merak edilenler…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak "Anaokulu destek ödemesi"nin detaylarını anlattı. İşte, anaokulu desteği başvuru şartları, tarihleri ve ödeme tutarı hakkında merak edilenler...