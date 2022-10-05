Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? Anaokulu desteği ne kadar, kaç TL, kimler başvurabilir? Bakan Yanık duyurdu!

Anaokulu desteği başvuru tarihleri, şartları ve ücretleri gibi birçok detay, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl ilk kez uygulanacak anaokulu desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık'ın açıklamaları sonrası çocuklarını anaokuluna göndermek isteyen ama maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar, ''Anaokulu desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?'' gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Anaokulu desteği ne kadar, kaç TL, kimler başvurabilir? İşte, Anaokulu desteği başvuru ekranı, şartları ve ödeme tutarı hakkında tüm merak edilenler…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaklaşık 1 milyon çocuğun eğitimine katkı sağlayacak "Anaokulu destek ödemesi"nin detaylarını anlattı. İşte, anaokulu desteği başvuru şartları, tarihleri ve ödeme tutarı hakkında merak edilenler...
ANAOKULU DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLECEK?
Anaokulu desteği için herhangi başvuru ve takip süreci bulunmuyor. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli oluyor.
Anaokulu desteğinin bu yıl ilk kez uygulanacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ödemelerin Ekim ayının ikinci haftasında hesaplara yatırılacağını söyledi.
Bakan Yanık, ''Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli." ifadelerini kullandı.
1 MİLYON ÇOCUĞA DESTEK VERİLECEK
Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor. Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı. Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.
Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.
Genel Sağlık Sigortası'nı bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık ve 3,3 milyar lira sigorta ödemesi yaptık.
(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
ANAOKULU DESTEĞİ NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaş aralığındaki çocukların anaokulu ücretlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca karşılanmasını içeren protokol imzalandı.
Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.