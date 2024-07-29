Anaokulunda zekâ testi tuzağına dikkat

Anaokulu çağındaki çocukların zekâ seviyelerinin ileri düzeyde olduğunu düşünen aileler bu yaştaki çocuklara üstün zekâ testleri yaptırmak istiyor. Kimi anaokulunda bu zekâ testleri yapılıyor ancak bu testlerin uzman isimler tarafından yapılmamasından kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Uzmanlar, 3-5 yaşlarındaki çocuklara bu testlerin yapılıp yapılamayacağını, zekâ testlerinin içeriklerini, ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini SABAH'a anlattı:Anaokulunda üstün zekâ testleri yapılmamalı. Bu çağdaki çocukların üstün zekâ testleri ile ailenin çocuğu etiketleme durumu söz konusu olabiliyor. Aileye 'Çocuğun zekâsı şu' diye söylenmesini de etik bulmuyoruz ama bazen bunu yapabiliyorlar. Zekâ testleri için ilkokul beklenmesi daha uygun.Üstün zekâlı çocuğu olan ailelerin dikkat etmeleri gereken noktalardan biri çocuğa bu durumu ayrıcalık olarak yansıtmamalarıdır. Yani 'Sen çok değerlisin, sen üstün zekâlısın' gibi bir etiketleme çocuğun tüm gelişimsel alanlarına yarar yerine zarar verebilir.Zekâ testleri okul ortamında değil, psikologlar tarafından klinik ortamda uygulanmalı. Zekâ testleri, değerlendirmesi kolay olmayan testler. Aileler tarafından gelişim testleri ile zekâ testleri karıştırılıyor. Çünkü 3-4 yaşa zekâ testi yapılabilir mi diye ailelerden sorular geliyor. 6 yaş ve sonrası için uygulanmalı.