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Giriş Tarihi: 8.06.2026 14:29

Anasınıfı öğretmeni evinde ölü bulundu

Ağrı'nın Hamur ilçesinde görev yapan anasınıfı öğretmeni Irmak Ayşe Koparan evinde ölü bulundu.

Faruk KÜÇÜK
Anasınıfı öğretmeni evinde ölü bulundu
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Edinilen bilgilere göre, Hamur ilçesine bağlı Soğanlıtepe İlkokulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Irmak Ayşe Koparan'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Ağrı il merkezindeki ikamete sevk edilen polis ekipleri, eve girdiklerinde Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koparan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

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Anasınıfı öğretmeni evinde ölü bulundu
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