Anayasa Mahkemesi, HSK seçimleriyle ilgili TBMM kararını iptal etmedi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin seçimine ilişkin 1450 sayılı TBMM kararı, bazı başvuru sahipleri tarafından Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Başvuru, kararın iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini içeriyordu.

İPTAL TALEBİNİ REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, söz konusu TBMM kararının Meclis'in kendi çalışma kurallarını düzenleyen İçtüzük niteliğinde bir düzenleme içermediğini belirledi. Mahkeme, İçtüzük veya Meclis'in çalışma usul ve esaslarına ilişkin kararlar üzerinde denetim yetkisi olduğunu, ancak bu kararın bu kapsama girmediğini vurguladı. Mahkeme ayrıca, yasama işlemlerinin tamamının denetlenemeyeceğine dikkat çekerek, yalnızca Anayasa'da belirtilen durumlarda TBMM kararlarının denetime tabi olduğunu ifade etti. Buna göre, HSK üyeliği seçimlerini düzenleyen TBMM kararı aynen yürürlükte kalacak. Mahkeme, kararın denetimi için yetkili olmadığını açıklayarak iptal talebini reddetti.