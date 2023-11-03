Haberler Yaşam Haberleri Anayasa Mahkemesi’nden isim değişikliği sonrası diplomanın değiştirilmesi istemine ilişkin önemli karar
Giriş Tarihi: 3.11.2023 11:19

Anayasa Mahkemesi’nden isim değişikliği sonrası diplomanın değiştirilmesi istemine ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi, isim değişikliği davasında düzeltilen isme göre üniversite diploması düzenlenmesi talebinin reddedilmesinin özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu karara bağladı. Yüksek Mahkeme, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Anayasa Mahkemesi’nden isim değişikliği sonrası diplomanın değiştirilmesi istemine ilişkin önemli karar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2017 yılında mezun olan Mihrali Karademir, eski ismine göre düzenlenmiş diplomasının yeni kimlik bilgilerine uygun bir şekilde düzenlenmesi talebiyle üniversiteye başvurdu. Üniversite, mahkeme kararıyla gerçekleştirilen isim değişikliğinin diplomanın arka yüzüne yazıldığını ve onaylandığını bildirdi. Karademir, söz konusu işlemin iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, Hacettepe Üniversitenin Yönetmeliğinde, diplomaların düzenlenmesine yönelik hükümlere yer verildiğini, ilgili yönetmelikte diplomaların düzenlenmesinde yükseköğretim kurumlarına yetki tanındığını, buna göre kişisel bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgilerin belge üzerine şerh düşülerek diplomaya işleneceğinin yer aldığını, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti.

Karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin yolunu tutan Karademir, idare mahkemesinin kararda anayasal gerekçelere değinmediğini, isim değişikliğinin diplomanın arka yüzüne yazılması işleminin sadece yönergeye uygun olduğunun tespiti ile yetindiğini bildirdi. Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verdi.

Bunun üzerine Karademir, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu "özel hayata saygı" kapsamında inceleyen Yüksek Mahkeme, Karademir'in eski diplomasının yeni ismiyle düzenlenmesi talebinin reddi şeklindeki sınırlamanın kamusal menfaat ile bireysel menfaat arasında korunması gereken dengenin bozulmasına neden olduğunu, kamusal makamlarca zorunlu ve ölçülü bir müdahalenin ortaya konulmadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, Anayasa'da güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine, ihlalin ortadan kaldırılması için yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
Bakan Fidan'dan AB'ye: Filistin gösterilerinin engellenmesi çifte standart
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor
Kraliçeden Osman’a ziyaret
Marks and Spencer'dan Filistin bayraklı skandal! "Özür diliyoruz" diyerek sildiler
Türk devlet liderleri "Türk Devri" sloganıyla Astana'da! Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Peş peşe kritik temaslar
ARKADAŞINA GÖNDER
Anayasa Mahkemesi’nden isim değişikliği sonrası diplomanın değiştirilmesi istemine ilişkin önemli karar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA