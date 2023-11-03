Anayasa Mahkemesi’nden isim değişikliği sonrası diplomanın değiştirilmesi istemine ilişkin önemli karar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2017 yılında mezun olan Mihrali Karademir, eski ismine göre düzenlenmiş diplomasının yeni kimlik bilgilerine uygun bir şekilde düzenlenmesi talebiyle üniversiteye başvurdu. Üniversite, mahkeme kararıyla gerçekleştirilen isim değişikliğinin diplomanın arka yüzüne yazıldığını ve onaylandığını bildirdi. Karademir, söz konusu işlemin iptali için Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, Hacettepe Üniversitenin Yönetmeliğinde, diplomaların düzenlenmesine yönelik hükümlere yer verildiğini, ilgili yönetmelikte diplomaların düzenlenmesinde yükseköğretim kurumlarına yetki tanındığını, buna göre kişisel bilgilerde değişiklik olması halinde yeni bilgilerin belge üzerine şerh düşülerek diplomaya işleneceğinin yer aldığını, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek başvuruyu reddetti.

Karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin yolunu tutan Karademir, idare mahkemesinin kararda anayasal gerekçelere değinmediğini, isim değişikliğinin diplomanın arka yüzüne yazılması işleminin sadece yönergeye uygun olduğunun tespiti ile yetindiğini bildirdi. Başvuruyu değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verdi.

Bunun üzerine Karademir, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Başvuruyu "özel hayata saygı" kapsamında inceleyen Yüksek Mahkeme, Karademir'in eski diplomasının yeni ismiyle düzenlenmesi talebinin reddi şeklindeki sınırlamanın kamusal menfaat ile bireysel menfaat arasında korunması gereken dengenin bozulmasına neden olduğunu, kamusal makamlarca zorunlu ve ölçülü bir müdahalenin ortaya konulmadığını belirtti. Yüksek Mahkeme, Anayasa'da güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine, ihlalin ortadan kaldırılması için yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.