Anayola kontrolsüz çıkış sonları oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde, önceki gece tali yoldan kontrolsüz olarak Uşak yolu üzerindeki Somak Mahallesi Kavşağı'na çıkan Tolga Adalı (32) yönetimindeki otomobil, Mustafa A. idaresindeki çekiciye çarptı. Araçta sıkışan Adalı ve yanındaki Osman Atlamaz öldü. Aynı yol üzerindeki Gürpınar Mahallesi yakınlarında devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü de öldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, önceki gece Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Umut Can Turan (25) öldü. Umut Can Turan'ın eski milli badmintoncu olduğu öğrenildi.

Antalya'da Finike-Elmalı karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü Recep Patır (57) öldü. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen ve tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü Mahmut Oyan (56) yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de de kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 7 kişi yaralandı.

Ceyhan TORLAK-Erdoğan ÖZTÜRKGökhan DAĞLI-Ahmet TEMELCİ/SABAH