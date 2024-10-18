Anemurion antik kentinde yapılan kazılarda bir yazıt daha bulundu

Tarihi dokusu ile 2 bin yıl öncesine ait birçok iz barındıran kentte ekipleri heyecanlandıran yeni keşifler de yaşanmaya devam ediyor. Geçen yıl Roma Dönemi'ne ait giyimli bir kadın heykeli bulunan antik kentin Liman Hamamı'nda yine heyecan verici bir buluntu ortaya çıkarıldı. Kazı ekibi, 120 santim yüksekliğinde 50 santim genişliğinde 13 satırdan oluşan bir sporcu onurlandırma yazıtına ulaştı. Bir aylık bir çalışmayla tamamen çevresi temizlenerek ortaya çıkarılan yazıtın üzerinde o dönemde yaşamış bir kişinin kendi adına 5 yılda bir düzenlemiş olduğu ve 2'ncisi gerçekleştirilen güreş müsabakasında birinci olan 'Kaikilianos' adında bir sporcunun adının geçtiği ifade edildi. Çeşitli eserlerin çıkmasının antik kentin daha da ilgi odağı olmasını sağlayacağına değinen Kazı Başkanı Tekocak"İlimiz de sayısız eserimiz var. Bunların 4'ü UNESCO listesinde. Biz ilave 3 mirasımızı daha UNESCO'ya teklif etmek üzere bilimsel çalışmalarını başlatmış durumdayız. Onlardan birisi de Anemurium Antik Kenti. Şu anda dosyası hazırlanıyor. Bu hazırlıklar yapılırken bunun gibi ortaya çıkartılan yazıtlar ve eserler de bulacağımıza inanıyoruz.