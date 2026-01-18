Haberler Yaşam Haberleri Anıt ağaçlar hafızayı ayakta tutuyor
Giriş Tarihi: 18.01.2026

Anıt ağaçlar hafızayı ayakta tutuyor

Anıt ağaçlar hafızayı ayakta tutuyor
  • ABONE OL
İstanbul'un sokaklarında kök salan anıt ağaçlar yüzyıllardır ayakta duruyor. İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Orman Fakültesi'ne ait eğitim ve araştırma ormanı da bu eşsiz doğal mirasın önemli örneklerini barındırıyor. Fakülte sınırları içinde bulunan koruma altındaki 4 anıt ağaç arasında, Türkiye'nin bilinen en yaşlı çınarı da yer alıyor. Çapı yaklaşık 5 metre olan ve yaşının 1400'e yaklaştığı tahmin edilen bu çınar, yüzyıllar boyunca İstanbul'un değişimine tanıklık etmiş bir doğa anıtı olarak dikkati çekiyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Anıt ağaçlar hafızayı ayakta tutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz